Дубль Дольберга принёс «Ницце» победу в матче с «Лионом»
В матче 22-го тура чемпионата Франции «Ницца» обыграла «Лион» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен. Ему ассистировали судьи на линиях Фредерик Акетт и Хишам Закрани.
Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором забитого мяча стал Каспер Дольберг. В концовке тайма лионцы восстановили равновесие, отличился Карл Токо Экамби. Победный гол на 63-й минуте забил Дольберг, которому ассистировал Хишем Будауи.
«Ницца», набрав 32 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Лион» (32) — на 6-м месте.
Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020
В 23-м туре «Лион» на своём поле сыграет с «Амьеном» (5 февраля).
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