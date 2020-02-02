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Дубль Дольберга принёс «Ницце» победу в матче с «Лионом»

Дубль Дольберга принёс «Ницце» победу в матче с «Лионом»
Футбол / Франция 0

В матче 22-го тура чемпионата Франции «Ницца» обыграла «Лион» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен. Ему ассистировали судьи на линиях Фредерик Акетт и Хишам Закрани.

Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором забитого мяча стал Каспер Дольберг. В концовке тайма лионцы восстановили равновесие, отличился Карл Токо Экамби. Победный гол на 63-й минуте забил Дольберг, которому ассистировал Хишем Будауи.

«Ницца», набрав 32 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Лион» (32) — на 6-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020

В 23-м туре «Лион» на своём поле сыграет с «Амьеном» (5 февраля).

Франция - Лига 1. 22-й тур
02 февраля 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
2 : 1
Лион
Лион
1:0 Дольберг – 33'   1:1 Токо Экамби – 45'   2:1 Дольберг – 63'
Удаления: Уна – 45+6' / Марсал – 22'
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