«Хетафе» обыграл «Атлетик» и вышел на 3-е место в Примере
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Атлетик» проиграл «Хетафе» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Обслуживал матч арбитр Хавьер Альберола Рохас. Ему ассистировали арбитры на линиях Иван Эрнандес Рамос и Маркос Сердан.
Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Дамиан Суарес, которому голевой пас отдал Дейверсон Брум. Гости увеличили разрыв в счёте в начале второго тайма. На 50-й минуте гол с пенальти забил Хайме Мата.
«Хетафе», набрав 39 очков, поднялся на 3-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Атлетик» (31) — на 9-м месте.
В 23-м туре «Хетафе» дома сыграет с «Валенсией». Матч состоится 8 февраля. «Атлетик» в гостях встретится с «Реалом Сосьедад» (9 февраля).
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