В. Березуцкий: хочется найти такое дело, чтобы я с удовольствием ходил на работу

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий признался, что пока ищет себя в жизни после футбола.

«Мне хочется найти такое дело для себя, чтобы я с удовольствием ходил на работу. И сейчас я пытаюсь найти себя. Если ты не улыбаешься с утра, значит, работа не в радость, это мешает. Надеюсь, что у меня будет в этой жизни возможность заниматься тем, чем мне нравится.



В футболе тяжело происходит переход от футболиста к тренеру. Но есть образовательные учреждения, которые в этом помогают. Надо прочитать много учебников, чтобы выучиться. В моём понимании это не так сложно, потому что мы с братом Алексеем доиграли до такой точки, когда возраст уже сильно поджимал. Это была данность, при которой не было выбора. Есть футболисты, которые заканчивают раньше, тогда это намного сложнее. В мои 36 это было легко и понятно. И без проблем», — приводит слова Березуцкого «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде.