Дубль Лукаку принёс «Интеру» победу в матче с «Удинезе»
В матче 22-го тура чемпионата Италии «Удинезе» уступил «Интеру» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Удине на стадионе «Дачия Арена». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло. Ему ассистировали Стефано Алассио и Филиппо Валерьяни.
Счёт был открыт в середине второго тайма. На 64-й минуте автором забитого мяча стал Ромелу Лукаку, которому ассистировал Николо Барелла. Через несколько минут миланский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Лукаку, который оформил дубль, реализовав 11-метровый.
«Интер», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Лидером турнира является «Ювентус» (54). «Удинезе» (24) — на 15-м месте.
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