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Дубль Лукаку принёс «Интеру» победу в матче с «Удинезе»

Дубль Лукаку принёс «Интеру» победу в матче с «Удинезе»
Футбол / Италия 0

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Удинезе» уступил «Интеру» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Удине на стадионе «Дачия Арена». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло. Ему ассистировали Стефано Алассио и Филиппо Валерьяни.

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 64-й минуте автором забитого мяча стал Ромелу Лукаку, которому ассистировал Николо Барелла. Через несколько минут миланский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Лукаку, который оформил дубль, реализовав 11-метровый.

«Интер», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Лидером турнира является «Ювентус» (54). «Удинезе» (24) — на 15-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020

Италия - Серия А. 22-й тур
02 февраля 2020, воскресенье. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Лукаку – 64'   0:2 Лукаку – 71' (пен)
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