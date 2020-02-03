«Бордо» и «Марсель» не выявили победителя в матче Лиги 1

В матче 22-го тура чемпионата Франции «Бордо» и «Марсель» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик». Обслуживал матч арбитр Рудди Букке. Ему ассистировали Гийом Дебар и Жюльен Паселли.

Хозяева забили гол в концовке первого тайма, но арбитр отменил взятие ворот, так как Пабло подыграл себе рукой.

«Бордо», набрав 30 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Марсель» (43) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Пари Сен-Жермен», который набрал 55 очков. В следующем туре «Бордо» на выезде сыграет с «Брестом». «Марсель» в гостях встретится с «Сент-Этьеном». Матчи состоятся 5 февраля.

Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2019/2020