«Бордо» и «Марсель» не выявили победителя в матче Лиги 1
В матче 22-го тура чемпионата Франции «Бордо» и «Марсель» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик». Обслуживал матч арбитр Рудди Букке. Ему ассистировали Гийом Дебар и Жюльен Паселли.
Хозяева забили гол в концовке первого тайма, но арбитр отменил взятие ворот, так как Пабло подыграл себе рукой.
«Бордо», набрав 30 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Марсель» (43) — на 2-м месте. Лидером турнира является «Пари Сен-Жермен», который набрал 55 очков. В следующем туре «Бордо» на выезде сыграет с «Брестом». «Марсель» в гостях встретится с «Сент-Этьеном». Матчи состоятся 5 февраля.
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