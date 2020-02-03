Игало – о переходе в «Манчестер Юнайтед»: я с детства мечтал об этом клубе

30-летний нигерийский нападающий Одион Игало прокомментировал свой переход из китайского «Шанхай Шэньхуа» в клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» в последний день трансферного окна.

«Моя мечта исполнилась, потому что я с детства мечтал о «Манчестер Юнайтед». Теперь это реальность. Это были безумные несколько дней. Я рад, что перешёл в «Манчестер Юнайтед». Это отличная возможность для меня, и я благодарен богу, своему агенту и тренеру, которые предоставили мне возможность оказаться здесь.



Я рад быть здесь и буду помогать команде удачно завершить сезон. Мой план — отдохнуть сегодня, потому что я проделал очень большой путь из Шанхая в Манчестер. Сегодня я просто отдохну, а завтра мы начнём работать», — приводит слова Игало Sky Sports.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее СМИ сообщали о предусмотренной опции выкупа по окончании аренды.



В минувшем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На его счету 10 забитых мячей. Контракт игрока с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до конца 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего составляет € 6,5 млн. Ранее Игало в течение трёх сезонов выступал в АПЛ за «Уотфорд», за который он сыграл в 100 матчах, забив 40 мячей и отдав 11 результативных передач.