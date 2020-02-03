Ракитич: при Вальверде в «Барселоне» были плохие времена. Я планировал покинуть клуб

31-летний хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич выразил мнение о работе экс-наставника каталонцев Эрнесто Вальверде, а также рассказал, что в январское трансферное окно мог покинуть клуб.

«Я думал уйти в январское окно. Время при Вальверде не было лучшим. Это были плохие времена, но сейчас всё в прошлом. Могу однозначно сказать, что в «Барселоне» были вещи, которые мне не нравились», — приводит слова Ракитича Marca.

Ракитич перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Севильи», сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 31-летний хорватский хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата Испании (в семи — в основном составе), в которых отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.



Под руководством Вальверде клуб дважды становился чемпионом Испании и по одному разу победителем Кубка и Суперкубка Испании. В середине января 2020-го Кике Сетьен сменил Эрнесто Вальверде на посту главного тренера сине-гранатовых.