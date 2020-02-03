Главный тренер сборной Бельгии намерен выиграть чемпионат Европы

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что намерен остаться наставником национальной сборной после чемпионата Европы 2020 года.
Журналисты спросили 46-летнего испанца, выступавшего в качестве гостя на французской программе, останется ли он с «красными дьяволами» после чемпионата Европы.
«Мы установили высокую планку в 2018 году на чемпионате мира и должны продолжать в том же духе. А главная цель ведь выиграть этот европейский турнир? В любом случае мы со сборной постараемся это сделать», — приводит слова Мартинеса Daily Mail со ссылкой на эфир Telefoot.
Также испанского специалиста спросили, был ли он объектом интереса со стороны «Арсенала», поскольку они искали нового тренера в декабре после увольнения Унаи Эмери. В ответ бывший тренер «Эвертона» намекнул, что отказался от шанса возглавить клуб с «Эмирейтс».
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