Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Конте: рад, что подтолкнул Лукаку на переход в «Интер»

Конте: рад, что подтолкнул Лукаку на переход в «Интер»
Футбол / Италия 0

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте поделился мнением о нападающем команды Ромелу Лукаку после матча с «Удинезе» (2:0).

«Ромелу — очень качественный игрок, но сегодня было не лучшее его выступление, он может и должен всё делать намного лучше. Важно, что сегодня он сделал дубль, но он может прибавить и в других аспектах игры.

Он отлично освоился в команде, и я могу только высоко о нём отзываться. Очень рад, что получилось подтолкнуть его на переход в нашу команду!» – приводит слова Конте Football Italia.

«Интер», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Лидером турнира является «Ювентус» (54). В следующем туре «нерадзурри» встретятся с «Миланом», который занимает 8-е место в Серии А.

Лукаку — первый игрок, который забил более 11 голов в первых 11 выездных матчах Серии А
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020