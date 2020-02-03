Конте: рад, что подтолкнул Лукаку на переход в «Интер»

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте поделился мнением о нападающем команды Ромелу Лукаку после матча с «Удинезе» (2:0).
«Ромелу — очень качественный игрок, но сегодня было не лучшее его выступление, он может и должен всё делать намного лучше. Важно, что сегодня он сделал дубль, но он может прибавить и в других аспектах игры.
Он отлично освоился в команде, и я могу только высоко о нём отзываться. Очень рад, что получилось подтолкнуть его на переход в нашу команду!» – приводит слова Конте Football Italia.
«Интер», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Лидером турнира является «Ювентус» (54). В следующем туре «нерадзурри» встретятся с «Миланом», который занимает 8-е место в Серии А.
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