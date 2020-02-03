Лукаку — первый игрок, который забил более 11 голов в первых 11 выездных матчах Серии А

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Удинезе» на стадионе «Дачия Арена» принимал «Интер». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0, благодаря дублю 26-летнего бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.
Бельгиец стал первым игроком в эпоху трёхочковой системы в Серии А, которому удалось забить 11 или более голов в первых 11 выездных матчах чемпионата, сообщает Opta.
В последних восьми матчах Лукаку оформил четыре дубля. Всего на его счету 16 забитых мячей в Серии А, он является третьим бомбардиром турнира, отставая от форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду на три мяча и на девять от лидера – нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле.
«Интер», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Лидером турнира является «Ювентус» (54). В следующем туре «нерадзурри» встретятся с «Миланом», который занимает 8-е место в Серии А.
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