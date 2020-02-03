Кокорин признался, что получает по контракту с «Зенитом» меньше 20 тыс. рублей в месяц

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, сосланный в «Зенит-2» за отказ перейти в «Сочи» на правах аренды, прокомментировал условия своего контракта.



Ранее известный блогер Василий Уткин заявил, что 28-летний футболист получает по действующему соглашению с петербургским клубом 20 тыс. рублей в месяц. Контракт был подписан, когда Александр находился в колонии.



«По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал… В принципе, он мне даже накинул», — сказал Кокорин в эфире канала «Звезда».



21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент нападающего заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба. Позже «Зенит» назвал состав на второй зимний сбор, в котором Александра не оказалось. Подготовку к возобновлению сезона Александр проходит в «Зените-2».

Кокорин заговорил. Он объяснил, почему не поехал в «Сочи» А ещё рассказал о договорённостях с «Зенитом» и разговоре с Ротенбергом.