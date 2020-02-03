Кокорин признался, что получает по контракту с «Зенитом» меньше 20 тыс. рублей в месяц

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, сосланный в «Зенит-2» за отказ перейти в «Сочи» на правах аренды, прокомментировал условия своего контракта.
Ранее известный блогер Василий Уткин заявил, что 28-летний футболист получает по действующему соглашению с петербургским клубом 20 тыс. рублей в месяц. Контракт был подписан, когда Александр находился в колонии.
«По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал… В принципе, он мне даже накинул», — сказал Кокорин в эфире канала «Звезда».
21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент нападающего заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба. Позже «Зенит» назвал состав на второй зимний сбор, в котором Александра не оказалось. Подготовку к возобновлению сезона Александр проходит в «Зените-2».
- 3 февраля 2020
-
11:33
-
11:27
-
11:04
-
10:27
-
10:11
-
09:54
-
09:44
-
09:34
-
09:29
-
09:02
-
08:32
-
08:13
-
07:55
-
07:01
-
06:28
-
05:43
-
05:29
-
04:47
-
03:57
-
02:29
-
01:36
-
01:02
-
00:54
-
00:45
-
00:39
-
00:31
-
00:15
-
00:05
- 2 февраля 2020
-
23:44
-
23:43
-
23:30
-
23:17
-
23:07
-
22:50
-
22:44