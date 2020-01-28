Уткин сообщил, что Кокорин получает по контракту с «Зенитом» 20 тыс. рублей в месяц

Известный блогер Василий Уткин поделился информацией о финансовых условиях действующего контракта нападающего Александра Кокорина с «Зенитом».
«Кокорин же переподписал контракт, когда ещё находился в тюрьме. Там был вопрос, в какой именно день он это может сделать. То есть он его переподписывал каким-то образом. Существует такая информация, неофициальная и неопровергнутая, что, когда Кокорин перешёл в «Зенит», он получал 5 млн долларов или евро в год. Кокорин говорил, что готов играть бесплатно, но совсем бесплатно-то нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тыс. рублей по контракту. Я точно знаю», — сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».
21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере.
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