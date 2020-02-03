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Школа «Барселоны» в Москве открывает набор футболисток!

Школа «Барселоны» в Москве открывает набор футболисток!
Футбол 0

Официальная школа ФК «Барселона» в Москве открывает набор юных футболисток.

16 февраля состоится просмотр на футбольной базе «Ходынка», по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 4, футбольный манеж «PRO FOOTBALL» (ст. м. «ЦСКА»). Tryout пройдёт под руководством тренерского штаба российской школы ФК «Барселона» во главе с главным тренером Жорди Гратакосом. Записаться на просмотр можно на сайте академии – https://barcaacademy.ru/ – или по телефону +7 (495) 419 95 22.

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