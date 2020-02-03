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Луис Адриано считает ошибкой решение «Спартака» не отпускать Айртона в олимпийскую сборную

Луис Адриано считает ошибкой решение «Спартака» не отпускать Айртона в олимпийскую сборную
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, ныне выступающий за «Палмейрас», оценил потенциал защитника красно-белых Айртона Лукаса, а также высказался о решении клуба не отпустить его в расположение олимпийской сборной Бразилии.

«Айртон может серьёзно прибавить. Во всех матчах с сильными командами он на высоком уровне играл. У него может быть будущее даже лучше, чем у меня. В чём ему надо прибавлять? Когда он добегает до конца поля, должен делать хороший кросс.

Что касается решения «Спартака» не отпускать Айртона в олимпийскую сборную Бразилии, конечно, это неправильно. Каждый мечтает играть за свою страну, для футболиста это очень важно», — передаёт слова Адриано корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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А также про Карреру, Кононова, Федуна и русскую жену.
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