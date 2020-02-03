Полузащитник «Галатасарая» Беланда отклонил предложение «Спартака»

Полузащитник «Галатасарая» Юнес Беланда мог оказаться в России в зимнее трансферное окно, сообщает Sabah.



По информации источника, главный тренер турецкой команды Фатих Терим сообщил руководству, что игрока можно выставить на продажу. Клуб ожидал предложения из Саудовской Аравии, однако оно так и не поступило. Затем состоялись переговоры с «Монако», однако они также ни к чему не привели.



Последнее предложение по Беланде поступило от московского «Спартака», однако сам футболист отклонил его, заявив, что хочет остаться в своей нынешней команде.



Отмечается, что контракт марокканца с «Галатасараем» истекает летом 2021 года. Клуб не намерен дожидаться момента, когда Юнес станет свободным агентом, и рассчитывает продать его в ближайшее межсезонье.



Беланда выступает за «Галатасарай» с 2017 года. Ранее он играл за «Монпелье», киевское «Динамо», «Шальке-04» и «Ниццу». В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провёл 13 матчей в чемпионате Турции, забил 3 гола (все – с пенальти) и получил 4 жёлтые карточки.



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