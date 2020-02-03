Цорн: «Спартак» должен был приобрести опорника, сделка сорвалась в последний момент

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, что в текущее зимнее трансферное окно клуб был близок к подписанию контракта с новым опорным полузащитником, однако сделка не состоялась.

«Мы долго вели одного опорного хавбека, европейца, он был согласован на всех стадиях, состоялись переговоры, но футболист перешел в другой клуб. Поэтому вопрос отпал — не хотим брать абы кого. Был конкретный кандидат, но не смогли с ним договориться. Не из-за финансов, это личная история. Он очень близко знает тренера команды, куда в итоге перешел. Так что на данном этапе трансферная кампания для нас закрыта. Имя парня не скажу», — рассказал Цорн в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также Цорн считает, что в составе команды уже есть опорный полузащитник, и это чех Алекс Крал.

«Это универсальный исполнитель. В сборной играет выше, также может действовать на месте центрального защитника, но у нас это опорник. Мы его видим именно так», — поделился мнением Цорн.