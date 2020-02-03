Агент Кавани: если бы Эдинсона интересовали деньги, он бы ушёл в «МЮ» или «Челси»

Агент нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани Вальтер Фернандо объяснил срыв переговоров с «Атлетико» по трансферу игрока.
«Сам Кавани был готов пойти на понижение зарплаты и получать меньше, чем сейчас в «ПСЖ». Но «Атлетико» не мог позволить себе трансфер с точки зрения финансов, а французский клуб не хотел снижать цену. Мадридская команда не была близка к сделке.
Вы думаете, Эдинсон не играл почти месяц за «ПСЖ», а я, как агент, отказался от сделки из-за недостатка комиссионных и не позволил ему исполнить мечту, играя за «Атлетико»? Если бы всё упиралось в деньги и он был бы ими мотивирован, Кавани отправился бы в Англию, в «Манчестер Юнайтед» или «Челси», — приводит слова агента Кавани The Sun.
Ранее сообщалось, что Кавани был близок к переходу в мадридский «Атлетико», однако испанский клуб так и не сумел договориться о трансфере с парижанами. «ПСЖ» хотел выручить с продажи 32-летнего футболиста € 20 млн. В услугах Кавани заинтересованы также «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые попытаются заполучить уругвайца следующим летом.
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