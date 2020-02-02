Глава «Атлетико» — о срыве трансфера Кавани: ситуация с родственниками и агентами — позор
Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о срыве трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани в мадридский клуб.
«Когда-нибудь расскажу, почему не состоялся переход Кавани. Не хочу ни на кого указывать, но, думаю, ситуация с родственниками и агентами — это позор. Мы здесь не для того, чтобы нас грабили или делали что-то странное», — приводит слова Сересо Goal.com.
Ранее сообщалось, что Кавани был близок к переходу в мадридский «Атлетико», однако испанский клуб так и не сумел договориться о трансфере с парижанами. «ПСЖ» хотел выручить с продажи 32-летнего футболиста € 20 млн. В услугах Кавани заинтересованы также «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые попытаются заполучить уругвайца следующим летом.
Тухель — о Кавани: есть ситуации хуже, чем остаться в «ПСЖ»
Читайте также
- 2 февраля 2020
-
12:45
-
12:35
-
12:35
-
12:23
-
12:13
-
12:05
-
11:41
-
11:37
-
11:28
-
11:05
-
11:03
-
10:52
-
10:45
-
10:25
-
10:15
-
10:05
-
09:50
-
09:49
-
09:27
-
09:21
-
06:59
-
06:03
-
05:04
-
04:35
-
04:04
-
03:40
-
02:04
-
00:57
-
00:55
-
00:47
-
00:41
-
00:33
-
00:22
-
00:20
- 1 февраля 2020
-
23:56
Партнерский контент