Глава «Атлетико» — о срыве трансфера Кавани: ситуация с родственниками и агентами — позор

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о срыве трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани в мадридский клуб.



«Когда-нибудь расскажу, почему не состоялся переход Кавани. Не хочу ни на кого указывать, но, думаю, ситуация с родственниками и агентами — это позор. Мы здесь не для того, чтобы нас грабили или делали что-то странное», — приводит слова Сересо Goal.com.



Ранее сообщалось, что Кавани был близок к переходу в мадридский «Атлетико», однако испанский клуб так и не сумел договориться о трансфере с парижанами. «ПСЖ» хотел выручить с продажи 32-летнего футболиста € 20 млн. В услугах Кавани заинтересованы также «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые попытаются заполучить уругвайца следующим летом.

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