В Дагестане любительские команды устроили массовую драку во время матча. Видео

Во время матча Любительской футбольной лиги Дагестана между командами «Хуштада» и «Тындырбек» разгорелся конфликт.



В концовке первого тайма, на 37-й минуте, когда счёт был 1:1, один из игроков в ходе борьбы выбил мяч у оппонента, пытавшегося обвести его. Сопернику не понравилось, как его оттолкнули, в результате чего между футболистами началась перепалка, которая затем переросла в потасовку. Выбивший мяч игрок ударил противника по лицу, после чего на место прибежали остальные участники матча и завязалась массовая драка. К потасовке также присоединились запасные футболисты обеих команд. Судья предпринял попытку успокоить игроков с помощью свистка, но не преуспел.

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