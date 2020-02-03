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Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ

Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ
Футбол / РПЛ 0

Зарплата нападающего «Зенита» Александра Кокорнина приравнена к Минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), сообщает «РБК-Спорт».

«На момент заключения контракта в сентябре МРОТ составлял 11 280 руб. Если растет МРОТ, то растёт и зарплата», — сообщил источник в петербургском клубе.

При этом футболист не пытался торговаться во время переговоров с «Зенитом» и сразу же принял предложение клуба, став самым низкооплачиваемым футболистом в Российской Премьер-Лиге.

«Он был благодарен клубу за поддержку, которую ему оказывали во время заключения. По факту у него самая маленькая зарплата в РПЛ», — рассказал собеседник в клубе.

Напомним, что 28-летний Кокорин около года провёл в СИЗО и тюрьме в результате избиения нескольких человек в Москве.

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