Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ

Зарплата нападающего «Зенита» Александра Кокорнина приравнена к Минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), сообщает «РБК-Спорт».

«На момент заключения контракта в сентябре МРОТ составлял 11 280 руб. Если растет МРОТ, то растёт и зарплата», — сообщил источник в петербургском клубе.

При этом футболист не пытался торговаться во время переговоров с «Зенитом» и сразу же принял предложение клуба, став самым низкооплачиваемым футболистом в Российской Премьер-Лиге.



«Он был благодарен клубу за поддержку, которую ему оказывали во время заключения. По факту у него самая маленькая зарплата в РПЛ», — рассказал собеседник в клубе.

Напомним, что 28-летний Кокорин около года провёл в СИЗО и тюрьме в результате избиения нескольких человек в Москве.