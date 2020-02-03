«Зенит» проведёт товарищеский матч с грузинским клубом на сборе в Испании
«Зенит» на официальном сайте сообщил о проведении товарищеского матча с грузинским клубом «Сабуртало».
Встреча состоится 6 февраля на стадионе «Гильермо Амор» в испанском городе Бенидорм во время тренировочных сборов петербургского клуба. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
«Сабуртало» выступает в высшем дивизионе чемпионата Грузии. В сезоне 2019 года клуб из Тбилиси занял третье место в турнирной таблице грузинского чемпионата.
«Зенит», набрав 45 очков в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на 10 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (34), по дополнительным показателям превосходящий ЦСКА и «Локомотив».
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