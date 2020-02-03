Примера утвердила проведение матча «Реал» – «Барселона» 1 марта

Встреча 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» состоится 1 марта, сообщает официальный сайт Примеры.

Матч пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск.

«Реал», набрав 49 очков, занимает первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Барселона» (46) — на втором месте.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020

В первом круге «Барселона» и «Реал» встречались на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершили матч вничью со счётом 0:0.

«Реал» является рекордсменом чемпионата Испании по количеству чемпионских титулов. «Королевский клуб» становился победителем турнира 33 раза. Второе место занимает «Барселона», которая завоёвывала золотые медали 26 раз.