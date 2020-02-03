Примера утвердила проведение матча «Реал» – «Барселона» 1 марта
Встреча 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» состоится 1 марта, сообщает официальный сайт Примеры.
Матч пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск.
«Реал», набрав 49 очков, занимает первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Барселона» (46) — на втором месте.
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020
В первом круге «Барселона» и «Реал» встречались на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершили матч вничью со счётом 0:0.
«Реал» является рекордсменом чемпионата Испании по количеству чемпионских титулов. «Королевский клуб» становился победителем турнира 33 раза. Второе место занимает «Барселона», которая завоёвывала золотые медали 26 раз.
«Реал» установил клубный рекорд по пропущенным голам после 22 туров Примеры
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