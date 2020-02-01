«Реал» установил клубный рекорд по пропущенным голам после 22 туров Примеры

«Реал» установил клубный рекорд по пропущенным голам после 22 туров чемпионата Испании, сообщает Opta в своём «твиттере».

В пассиве «сливочных»на сегодняшний день 13 пропущенных мячей в Примере. Это лучший результат для клуба за всю историю. 19 матчей из 22 в чемпионате в воротах «Реала» отстоял Тибо Куртуа. Бельгиец пропустил 10 мячей. Альфонс Ареола сыграл 3 матча и пропустил 3 гола.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 1-е место, в активе «сливочных» 49 очков. Команда Зинедина Зидана опережает «Барселону», которая занимает 2-е место, на 6 очков. Сине-гранатовые свой матч 22-го тура Примеры сыграют в воскресенье, 2 февраля. На «Камп Ноу» они будут принимать «Леванте». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.