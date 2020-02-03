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Тухель: между мной и Мбаппе нет ничего личного

Тухель: между мной и Мбаппе нет ничего личного
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался о ситуации с форвардом Килианом Мбаппе, произошедшей в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (5:0).

Напомним, французский форвард публично выразил недовольство по поводу своей замены на 68-й минуте встречи. Немецкий специалист попытался ему что-то объяснить, но футболист всем видом показывал, что не хочет с ним разговаривать. Тухель смог сдержать Мбаппе на 15 секунд, после чего тот, показав недовольный жест рукой, отправился на скамейку запасных.

«Между мной и Мбаппе нет ничего личного. Это нечто между игроком, который не хочет уходить с поля, и тренером, у которого есть все основания для принятия такого решения», — приводит слова Тухеля Goal.com.

Мбаппе недоволен, что Тухель меняет его раньше других форвардов «ПСЖ»
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