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Разбор 25-го тура АПЛ. Критически много несправедливости

Разбор 25-го тура АПЛ. Критически много несправедливости
Футбол / Англия 0

Вышел новый выпуск подкаста про английский футбол. Журналисты Кирилл Хаит и Григорий Телингатер обсуждают главные события 25-го тура чемпионата Англии. Дикое невезение «Сити» и «Лестера», +22 у «Ливерпуля», Бруну Фернандеш в «МЮ» и другие трансферы – всё это в подкасте «Чемпионата» и Okko Спорт.

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В этом выпуске:
01:43 – что такое несправедливость?
04:01 – стартовый план «Сити» был шикарен – Сона и Бергвейна заставили пахать
06:53 – все беды «Сити» в атаке
09:55 – как можно было не удалить Стерлинга?
14:41 – деталь невроза «Сити» (да, речь снова об одном сказочном защитнике)
19:27 – про покупку Бергвейна и продажу Эриксена
24:02 – с чего вдруг «Интер» так охотится за игроками АПЛ?
26:58 – опять несправедливость! Очень жалко «Лестер»
32:06 – чем так плох Кепа?
34:32 – Гриша и Кирилл зарубаются из-за Абрахама
38:39 – перечислили все трансферы «Челси» за 0 секунд
42:16 – много странного в матче «Ливерпуль» – «Саутгемптон»
45:23 – лучший заголовок статьи от Кирилла Хаита
46:34 – простой способ оценивать игру Салаха
48:49 – Бруну Фернандеш спасёт «МЮ»?
57:02 – переаттестация игроков «Манчестер Юнайтед»: кто может играть в топ-клубе?
1:07:59 – «Арсенал» так плох из-за ТВ
1:12:05 – показательный эпизод в игре «Арсенала»
1:16:56 – тот случай, когда стоит рассказать об «Эвертоне»
1:18:17 – бессмысленная перестрелка словами. А ещё: абстракционизм, Мина, Делф.

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