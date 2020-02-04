Сесар Навас: сын пытается повторять за мной и летит в подкаты против сестрёнки!

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас, ныне работающий скаутом в казанском клубе, рассказал о своём сыне Луке.
«Лука видел мячи Карадениза и Чори в матче с «Барселоной», а свои показать я ему не могу, ведь редко забивал. На YouTube из видео со мной в основном только нарезки, как я бью кого-то по ногам. Лука после просмотра таких роликов пытается повторять и летит в подкаты против сестрёнки! Я его ругаю, а он отвечает: «Папа, я делаю такие же подкаты, которые делал ты на поле!» Пока не знаю, станет ли он футболистом, но он очень любит футбол», — цитирует Наваса «Спорт Бизнес Online».
Навас защищал цвета «Рубина» с 2009 по 2015 и с 2017 по 2018 год, после чего завершил карьеру. Между этими периодами защитник играл за «Ростов», а до переезда в Россию выступал на родине – в Испании.
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