Смолов: чемпионат Испании — лучший в мире. В детстве я следил за «Сельтой»

Новичок «Сельты» нападающий Фёдор Смолов прокомментировал переход в испанский клуб из московского «Локомотива».



«Я очень рад и горд быть здесь. «Сельту» хорошо знают в России по игре Мостового и Карпина. Я надеюсь сделать всё, чтобы помочь клубу остаться в Примере. Что касается моего решения о переходе, чемпионат Испании – лучшая лига в мире. К тому же в детстве я смотрел матчи с участием Карпина и Мостового. Я следил за командой.



Учитывая качество состава, несправедливо, что в активе команды так мало голов. Это не отражает реального положения дел, и я надеюсь, что в скором времени всё поменяется. Аспас? Очевидно, что он звезда и очень умный футболист», — приводит слова Смолова пресс-служба «Сельты» в «Твиттере».

«Играл, как Роналду». Испанские СМИ и фанаты «Сельты» – о дебюте Смолова Неплохие 12 минут.