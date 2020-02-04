Смолов: чемпионат Испании — лучший в мире. В детстве я следил за «Сельтой»
Новичок «Сельты» нападающий Фёдор Смолов прокомментировал переход в испанский клуб из московского «Локомотива».
«Я очень рад и горд быть здесь. «Сельту» хорошо знают в России по игре Мостового и Карпина. Я надеюсь сделать всё, чтобы помочь клубу остаться в Примере. Что касается моего решения о переходе, чемпионат Испании – лучшая лига в мире. К тому же в детстве я смотрел матчи с участием Карпина и Мостового. Я следил за командой.
Учитывая качество состава, несправедливо, что в активе команды так мало голов. Это не отражает реального положения дел, и я надеюсь, что в скором времени всё поменяется. Аспас? Очевидно, что он звезда и очень умный футболист», — приводит слова Смолова пресс-служба «Сельты» в «Твиттере».
«Играл, как Роналду». Испанские СМИ и фанаты «Сельты» – о дебюте Смолова
Неплохие 12 минут.
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