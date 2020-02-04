Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кутепов: вряд ли бы перешёл в «Сельту». «Спартак» лучше

Кутепов: вряд ли бы перешёл в «Сельту». «Спартак» лучше
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о переходе форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в «Сельту».

«Это решение Феди, его карьера. Только он будет нести за неё ответственность. У каждого свои амбиции, цели. Но я бы, наверное, вряд ли поехал туда, потому что нахожусь в клубе, который лучше. При всём уважении к „Сельте“. Понятно, Испания, сильный чемпионат. Но я считаю, что „Спартак“ в данном случае ничуть не хуже. Можно и здесь играть и прогрессировать. Но опять же, слишком много сопутствующих факторов, влияющих на решение. Влияют семья, родные, близкие. Смолов, наверное, решил все эти вопросы. Я доволен тем, что сейчас есть. Пока в „Спартаке“ всё устраивает», — приводит слова Кутепова «Российская газета».

Смолов перешёл в «Сельту» 30 января. По условиям аренды, испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании сезона.

Смолов: чемпионат Испании — лучший в мире. В детстве я следил за «Сельтой»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020