Тихонов: состав «Спартака» 1997–1998 годов сейчас боролся бы за золотые медали

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что команда красно-белых образца 1997—1998 годов смогла бы побороться за золотые медали в нынешнее время.
«Если взять состав 1997–1998 годов, то конкуренцию в борьбе за золото, конечно, составляли бы. Как минимум были бы на месте выше нынешнего. Сейчас-то ниже уже некуда. В «Спартаке» мы многое вытаскивали на характере, а не только на мастерстве. Бывало, выходишь на разминку в матче Лиги чемпионов и чувствуешь: сил нет. Тренировки были тяжёлыми, график — предельно плотным. И как играть? Доставали как-то внутренние резервы. Я уверен, что футбол Романцева был бы жизнеспособен и в сегодняшних реалиях. После каждой тренировки мы уползали с поля. Зато это помогало нам держать интенсивность по ходу игры», — сказал Тихонов, побывавший в гостях у «Чемпионата».
Полностью интервью с Тихоновым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
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