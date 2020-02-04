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Смолов рассказал о главной проблеме российских футболистов

Смолов рассказал о главной проблеме российских футболистов
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Сельты» нападающий Фёдор Смолов поделился мнением о том, почему российские футболисты не преуспевают за пределами своей страны.

«Нет одной общей причины, на это влияет множество факторов. Всё индивидуально. Думаю, в первую очередь игрокам нужно знать английский язык. Проблемы с английским сказываются на адаптации русских футболистов за рубежом. Возникает большой страх отказаться от комфортной ситуации в России.

Я могу отвечать только за себя и думаю, что это большой вызов и хороший опыт. Спасибо «Сельте» за предоставленную возможность. Когда ты являешься ключевым игроком в своей команде, ты получаешь предложения от заграничных команд и от клубов из России. Ты находишься в своей зоне комфорта, и тебе трудно принять решение о переезде за границу», — приводит слова Смолова El Desmarque.

«Сельта» провела презентацию Смолова
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