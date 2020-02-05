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«Дерби» с Руни вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет с «Манчестер Юнайтед»

«Дерби» с Руни вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

В матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии «Дерби Каунти» принимал «Нортгемптон Таун». Встреча прошла на стадионе «Прайд Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Андре Уисдом, Дуэйн Холмс, Джек Мэрриот и Уэйн Руни. За «Нортгемптон» забивали Ники Адамс и Сэм Хоскинс.

Первый матч между командами завершился со счётом 0:0. «Дерби» вышел 1/8 финала Кубка Англии, а «Нортгемптон» завершил участие в турнире.

За выход в четвертьфинал Кубка Англии «Дерби» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Напомним, нападающий «Дерби» Уэйн Руни с 2004 по 2017 год защищал цвета «Красных дьяволов».

Матч 1/8 Кубка Англии между «Дерби» и «Манчестер Юнайтед» состоится 5 марта, игра начнётся в 22:45 мск.

Кубок Англии. 1/16 финала, переигровки
04 февраля 2020, вторник. 22:45 МСК
Дерби Каунти
Дерби
Окончен
4 : 2
Нортгемптон Таун
Нортгемптон
1:0 Уисдом – 28'   2:0 Холмс – 35'   2:1 Адамс – 47'   3:1 Мэрриот – 51'   4:1 Руни – 77' (пен)   4:2 Хоскинс – 84' (пен)
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