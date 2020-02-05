Румменигге: Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что Хосеп Гвардиола, возглавляя мюнхенский клуб, хотел выпустить голкипера Мануэля Нойера в качестве полевого игрока.

«После завоевания титула у Гвардиолы появилась идея выпустить Нойера в полузащите. Было непросто отговорить его от такой затеи, но это могло быть расценено, как акт высокомерия. И все же, я думаю, что Нойер был бы хорош в полузащите», — приводит слова Румменигге Marca.

Напомним, Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 года. Вместе с мюнхенским клубом он трижды выиграл чемпионат Германии, дважды Кубок страны и по разу Суперкубок УЕФА с Клубным чемпионатом мира.

Сейчас Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити».