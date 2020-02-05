Натхо: уходя из ЦСКА я доверился не тем людям

Израильский полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо рассказал, почему у него не сложилась карьера в Греции после ухода из ЦСКА.

«Шесть лет назад я на протяжении нескольких месяцев выступал за другой греческий клуб — ПАОК. Мы демонстрировали неплохой футбол. Что касается «Олимпиакоса», то внутри клуба было множество проблем, в том числе с тренером. Я думаю, что совершил ошибку, не поговорив изначально с ним. Также я доверился не тем людям. В итоге счастлив, что это всё позади. Сейчас я получаю радость от игры в футбол», — приводят слова Натхо «Известия».

Натхо выступал за московский ЦСКА с 2014 по 2018 год, а до этого представлял «Рубин» (2010-2013). С казанским клубом израильтянин выигрывал Кубок и Суперкубок России в 2012 году, а с москвичами — чемпионат в 2016 году.