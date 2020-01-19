Слуцкий встретился с Тошичем и Натхо
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий встретился с полузащитниками белградского «Партизана» Бибрасом Натхо и Зораном Тошичем. Также на встрече присутствовал спортивный директор казанцев Олег Яровинский.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» сербского клуба.
Напомним, что несколько лет назад Слуцкий и Яровинский работали в ЦСКА, а Натхо и Тошич выступали за московский клуб.
«Рубин», набрав 19 очков в 19 матчах, находится в зоне переходных матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ казанский клуб проведёт 1 марта на выезде с «Тамбовом».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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