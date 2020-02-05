Экс-игрок «Челси» Оби Микел едва не расплакался из-за оскорблений расистов

Нигерийский полузащитник «Трабзонспора» Джон Оби Микел рассказал, что он и его семья подвергаются оскорблениям со стороны расистов.

«С тех пор как я оказался здесь, все в «Трабзонспоре» были очень добры ко мне и никаких проблем не возникало. Но после матча с «Фенербахче» в субботу я стал получать сообщения в своём «инстаграме». Моей девушке также писали сообщения полные расизма и ненависти. Это были очень страшные сообщения для меня, моей семьи и детей.

Я считаю, что подобное не должно происходить. Эти люди должны понести ответственность. Им нельзя разрешать приходить на матчи. Я очень разочарован, моя девушка и дети тоже. Им всего по четыре года, почему они говорят о моих детях? Мне очень грустно по этому поводу, это очень тревожное время для меня", — приводит слова Микела The Sun со ссылкой на турецкий телеканал A Spor.