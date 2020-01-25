Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Форвард «Атлетика» Уильямс подвергся расистским выпадам со стороны фанатов «Эспаньола»

Форвард «Атлетика» Уильямс подвергся расистским выпадам со стороны фанатов «Эспаньола»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс во время выездного матча 21-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (1:1) подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов барселонского клуба.

Инцидент произошёл в середине второго тайма, когда Уильямс покинул поле и шёл к скамейке запасных. В этот момент болельщики «Эспаньола» начали издавать обезьянье уханье. На расистские проявления 25-летний испанец ответил нецензурными словами.

В нынешнем сезоне Иньяки в 24 встречах во всех турнирах на клубном уровне забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

«Атлетик» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе подопечных Гаиски Гаритано 31 очко. «Эспаньол» (15) — на предпоследнем, 19-м месте.

Календарь матчей Примеры сезона-2019/2020

Фанату «Ман Сити» на 5 лет запретили посещать игры за расистские выкрики в адрес Стерлинга
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020