Форвард «Атлетика» Уильямс подвергся расистским выпадам со стороны фанатов «Эспаньола»

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс во время выездного матча 21-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (1:1) подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов барселонского клуба.

Инцидент произошёл в середине второго тайма, когда Уильямс покинул поле и шёл к скамейке запасных. В этот момент болельщики «Эспаньола» начали издавать обезьянье уханье. На расистские проявления 25-летний испанец ответил нецензурными словами.

В нынешнем сезоне Иньяки в 24 встречах во всех турнирах на клубном уровне забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

«Атлетик» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе подопечных Гаиски Гаритано 31 очко. «Эспаньол» (15) — на предпоследнем, 19-м месте.

Календарь матчей Примеры сезона-2019/2020