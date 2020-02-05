Бывший пресс-атташе «Енисея» Меркис выступил с заявлением относительно ситуации в клубе

Бывший пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис прокомментировал ситуацию в красноярском клубе.

Напомним, Меркис был уволен вместе со спортивным директором команды за, как заявило руководство клуба, публикацию провокационных, оскорбительных и фейковых материалов в социальных сетях «Енисея», которые вводили болельщиков в заблуждение.

«Мне потребовалось время, чтобы осознать произошедшее. Я не имел права публиковать информацию, которая может повредить ситуации в клубе, на официальных каналах клуба. Конфликт интересов менеджмента клуба и несогласованность в действиях не должны отражаться на деятельности клуба, причиняя ему вред. Необдуманным действием я подвёл своих нынешних коллег и людей, которые мне доверяют», — написал Меркис в своём «твиттере».