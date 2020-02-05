Сетьен — о конфликте Месси и Абидаля: говорите со мной только о футболе

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о конфликте между аргентинским нападающим команды Лионелем Месси и французским спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
«Эта ситуация не влияет на меня. Я постараюсь, чтобы она также не повлияла и на игроков. Мы немного поговорили на эту тему. Мы обязаны сосредоточиться на завтрашней игре с „Атлетиком“. Меня интересует футбол. Остальное я не могу контролировать и не думаю об этом.
Данная ситуация влияет на вас, но не на меня. Я концентрируюсь на футболе, и меня интересует лишь то, как дать игрокам нужные инструменты для побед. Всё остальное меня не интересует. Проблемы бывают в любом клубе. Есть вещи, которые я не смогу контролировать, поэтому говорите со мной о футболе. Всё остальное не помогает мне в моей работе», — приводит слова Сетьена AS.
- 5 февраля 2020
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