РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов

Палата РФС по разрешению споров запретила московскому «Динамо» регистрировать новых игроков из-за нарушений при расторжении контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым, сообщается на официальном сайте РФС.



Также было принято решение частично удовлетворить заявление Шейдаева о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, а также о взыскании компенсации за расторжение трудового договора. Запрет на регистрацию новичков может быть снят с «Динамо» в случае исполнения обязательств перед Шейдаевым, установленных решением палаты РФС по решению споров.



Шейдаев перешёл в «Динамо» летом 2019 года из самарских «Крыльев Советов» на правах свободного агента. В январе 2020 года «Динамо» объявило о досрочном расторжении контракта с форвардом.