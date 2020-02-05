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«Локомотив» в серии пенальти обыграл «Спартак» на турнире в Катаре

«Локомотив» в серии пенальти обыграл «Спартак» на турнире в Катаре
Футбол / РПЛ 0

В матче 2-го тура товарищеского турнира в Катаре «Спартак» встречался с «Локомотивом» на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. Встреча завершилась победой «железнодорожников» в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти).

На 28-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. В роли ассистента выступил хавбек Жоау Мариу. В начале второго тайма, на 49-й минуте, защитник «Спартака» Илья Гапонов забил ответный мяч с подачи хавбека Максима Глушенкова. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались «железнодорожники».

Напомним, в 1-м туре товарищеского турнира в Катаре «Спартак» со счётом 2:1 обыграл «Ростов», а московский «Локомотив» проиграл белградскому «Партизану» (1:1, 2:4 — по пенальти).

Кубок Матч Премьер. 2-й тур
05 февраля 2020, среда. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Игнатьев – 28'   1:1 Гапонов – 49'
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