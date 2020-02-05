«Локомотив» в серии пенальти обыграл «Спартак» на турнире в Катаре

В матче 2-го тура товарищеского турнира в Катаре «Спартак» встречался с «Локомотивом» на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. Встреча завершилась победой «железнодорожников» в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти).



На 28-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. В роли ассистента выступил хавбек Жоау Мариу. В начале второго тайма, на 49-й минуте, защитник «Спартака» Илья Гапонов забил ответный мяч с подачи хавбека Максима Глушенкова. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались «железнодорожники».



Напомним, в 1-м туре товарищеского турнира в Катаре «Спартак» со счётом 2:1 обыграл «Ростов», а московский «Локомотив» проиграл белградскому «Партизану» (1:1, 2:4 — по пенальти).