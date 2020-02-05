«Арарат» исключён из числа участников ПФЛ

«Арарат» исключён из числа участников Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), сообщается на официальном сайте РФС.

«В среду, 5 февраля, в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение исключить из числа участников ОЛИМП — Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019–2020 годов ФК „Арарат“ г. Москва в связи с отзывом Комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона в Российской Федерации 14 января 2020 года лицензии РФС на спортивный сезон 2019–2020 годов», — сказано в сообщении пресс-службы РФС.

В турнирной таблице ПФЛ зоны «Центр» «Арарат» занимал 8-е место. В 17 матчах третьего по силе дивизиона страны команда из Москвы набрала 23 очка.