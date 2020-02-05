Ф. Перес — Роналду: поздравляем лучшего игрока в мире, в «Реале» тебя хорошо помнят
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поздравил форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду с 35-летием.
«Поздравляем лучшего игрока в мире, мы тебя хорошо помним», — приводит слова Переса Record.
Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе «сливочных» португалец в 438 матчах забил 450 мячей и стал лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба. За это время он выиграл с командой 16 трофеев. За время выступления в «Реале» форвард четыре раза выиграл «Золотой мяч».
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На счету португальского футболиста 22 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
Фергюсон — Роналду: ты великий футболист и человек
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