Ф. Перес — Роналду: поздравляем лучшего игрока в мире, в «Реале» тебя хорошо помнят

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поздравил форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду с 35-летием.

«Поздравляем лучшего игрока в мире, мы тебя хорошо помним», — приводит слова Переса Record.

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе «сливочных» португалец в 438 матчах забил 450 мячей и стал лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба. За это время он выиграл с командой 16 трофеев. За время выступления в «Реале» форвард четыре раза выиграл «Золотой мяч».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На счету португальского футболиста 22 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.