Ари: об интересе со стороны Капелло узнал от Широкова

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о том, с чего начался его путь в сборную России.

«Широков, который играл в «Спартаке» и «Краснодаре», сказал, что Капелло хочет со мной поговорить. И вот в какой-то момент итальянец позвонил мне. Меня это немного удивило, но на тот момент я много забивал и отлично чувствовал себя физически. Капелло спросил, интересно ли мне выступать за сборную России. Я сказал: «Да, конечно».

Тогда начался процесс, но он встал на паузу, когда Капелло уволили. Дело возобновилось, когда я попал в «Локомотив» и встретил людей, которые помогали Гильерме сделать паспорт. Я был счастлив, что добился своего и получил-таки гражданство. Играть за сборную – моя мечта. К тому же с паспортом России я помогал и клубу – освобождал одно место под иностранца", — сообщил Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Ари получил паспорт гражданина РФ в июле 2018 года и дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с Германией 12 ноября (0:3), также принял участие в матче Лиги наций УЕФА со Швецией (0:2)