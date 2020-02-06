Ари: об интересе со стороны Капелло узнал от Широкова

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о том, с чего начался его путь в сборную России.
«Широков, который играл в «Спартаке» и «Краснодаре», сказал, что Капелло хочет со мной поговорить. И вот в какой-то момент итальянец позвонил мне. Меня это немного удивило, но на тот момент я много забивал и отлично чувствовал себя физически. Капелло спросил, интересно ли мне выступать за сборную России. Я сказал: «Да, конечно».
Тогда начался процесс, но он встал на паузу, когда Капелло уволили. Дело возобновилось, когда я попал в «Локомотив» и встретил людей, которые помогали Гильерме сделать паспорт. Я был счастлив, что добился своего и получил-таки гражданство. Играть за сборную – моя мечта. К тому же с паспортом России я помогал и клубу – освобождал одно место под иностранца", — сообщил Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Ари получил паспорт гражданина РФ в июле 2018 года и дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с Германией 12 ноября (0:3), также принял участие в матче Лиги наций УЕФА со Швецией (0:2)
- 6 февраля 2020
-
01:50
-
01:38
-
01:28
-
01:03
-
00:51
-
00:43
-
00:39
-
00:06
-
00:03
- 5 февраля 2020
-
23:31
-
23:29
-
23:04
-
23:00
-
22:40
-
22:25
-
22:15
-
22:10
-
21:57
-
21:50
-
21:30
-
21:22
-
21:05
-
20:58
-
20:52
-
20:47
-
20:34
-
20:33
-
20:06
-
20:04
-
19:59
-
19:53
-
19:38
-
19:27
-
19:02
-
18:50