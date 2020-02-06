Гвардиола: немного скучаю по «класико». Каждый год это был матч века

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что скучает по встречам с мадридским «Реалом» во времена работы с «Барселоной».
«Я немного скучаю по «класико». Каждый год это был матч века, в Англии же всё иначе. В медийном плане это несравнимые вещи. То, что происходит в Испании или Италии, происходит только там. Ощущение, что всё вокруг замирает. Это большое культурное событие», — цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo со ссылкой на YouTube-канал DjMaRiiO.
Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонцы завоевали 14 трофеев, среди которых три титула чемпионов Испании, два Кубка страны и два трофея Лиги чемпионов. В дальнейшем специалист также тренировал «Баварию», а в «Манчестер Сити» пришёл в 2016 году.
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