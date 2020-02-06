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Гвардиола вспомнил о победе с «Барселоной» над «Реалом» со счётом 6:2

Гвардиола вспомнил о победе с «Барселоной» над «Реалом» со счётом 6:2
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился воспоминаниями о победе с «Барселоной» в чемпионате Испании в сезоне-2008/2009. Тогда за четыре тура до конца турнира сине-гранатовые на выезде разгромили мадридский «Реал» со счётом 6:2.

«Первое чемпионство с «Барселоной» – это трофей, осчастлививший меня больше всего. Что касается победы над «Реалом», у нас тогда было преимущество в 12 очков, и они не сократили разрыв. Если бы мы тогда проиграли, нам было бы очень сложно. Победа со счётом 6:2 – это был отличный день», — цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo со ссылкой на YouTube-канал DjMaRiiO.

Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонцы завоевали 14 трофеев, среди которых три титула чемпионов Испании, два Кубка страны и два трофея Лиги чемпионов.

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