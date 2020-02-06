Гвардиола считает, что уход Месси повлияет на «Барсу» так же, как уход Роналду на «Реал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что «Барселоне» после ухода нападающего Лионеля Месси предстоит столкнуться с теми же трудностями, с которыми столкнулся мадридский «Реал» после продажи в «Ювентус» форварда Криштиану Роналду.



«Трудности «Реала» после ухода Роналду? Это неизбежно, потому что такие футболисты крайне важны. Когда Месси покинет «Барселону», клубу тоже понадобится время на адаптацию. Эти парни забивают по 40-50 голов за сезон, так что подобные последствия неизбежны», — цитирует Гвардиолу Goal.com со ссылкой на YouTube-канал DjMaRiiO.



Напомним, Роналду ушёл из «Реала» в 2018 году. В первом сезоне без португальца «сливочные» завоевали лишь трофей клубного чемпионата мира, а из Лиги чемпионов, которую они до этого выигрывали на протяжении трёх лет подряд, вылетели уже на стадии 1/8 финала.

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