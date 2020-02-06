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Кокорин: моё будущее зависит только от меня

Кокорин: моё будущее зависит только от меня
Кокорин: моё будущее зависит только от меня
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время пребывающий в расположении «Зенита-2», в интервью порталу Bobsoccer рассказал о самочувствии, а также высказался о своём будущем.

Журналист: «Здоровье в порядке? Ничего не беспокоит?»

Кокорин: «Нет, абсолютно всё хорошо».

Журналист: «Скажите, от кого сейчас зависит ваше будущее?

Кокорин: «Только от меня».

Журналист: «Ни от чего и ни от кого другого?

Кокорин: «Да, именно так».

Кокорин в конце прошлого месяца был переведён в «Зенит-2» из-за отказа переходить в «Сочи» на правах аренды. Клубы достигли договорённости о трансфере, однако он так и не состоялся. С осени 2018 года форвард на протяжении года пребывал сначала в СИЗО, а затем в колонии. Он был осуждён за то, что в компании друзей стал зачинщиком двух драк в центре Москвы.

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