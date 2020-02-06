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«Оренбург» в товарищеском матче обыграл «Спартак» из Юрмалы

«Оренбург» в товарищеском матче обыграл «Спартак» из Юрмалы
Футбол / РПЛ 0

«Оренбург» в товарищеском матче обыграл «Спартак» из Юрмалы со счётом 1:0. Встреча состоялась в Белеке (Турция), где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

Единственный гол был забит на 19-й минуте. Автором забитого мяча стал Джордже Деспотович.

«Оренбург» (Россия) — «Спартак» (Юрмала, Латвия) — 1:0 (1:0)
Гол: Деспотович, 19.

«Оренбург» (стартовый состав): Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Силла, Деспотович.

«Оренбург», набрав в 19 матчах 19 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и находится в зоне переходных матчей. Следующий матч в РПЛ оренбургский клуб проведёт 28 февраля на выезде с «Крыльями Советов».

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