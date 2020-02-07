Пике высказался о конфликте Месси с Абидалем

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после поражения в четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Атлетиком» (0:1) высказался о конфликте нападающего Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

«Сейчас не время вытаскивать грязную посуду, которая есть у всех клубов. Я могу сказать, что, мы довольны тем, как играем и реагируем на внешнюю шумиху. Это действительно сложно, но мы сделали важный шаг. У нас были положительные эмоции. Конфликт Месси и Абидаля? Думаю, каждый из них знает, что он сделал правильно, а что нет. Мы должны работать, а не бросать всё в лицо друг другу в конце сезона, поскольку это не помогает. Нам нужно сосредоточиться на игре и побеждать», — приводит слова Пике Marca.

Ранее Абидаль, комментируя увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны», заявил, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего наставника. Месси предложил Абидалю назвать фамилии тех футболистов, которые играли не в полную силу.