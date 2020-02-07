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«Барселона» готова продать Коутиньо за € 80 млн

«Барселона» готова продать Коутиньо за € 80 млн
Футбол / Испания 0

«Барселона» рассматривает варианты с продажей полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство каталонского клуба понимает, что на рынке не найдётся покупателей на бразильца, если ценник на футболиста будет достигать € 100 млн. Мюнхенская «Бавария», за которую сейчас выступает Коутиньо, таже не намерена выкупать хавбека у «Барселоны» и платить игроку € 8 млн в год.

Однако «Барселона» готова расстаться с футболистом, если клубу поступит предложение в размере € 80-90 млн. Но, учитывая форму Филиппе, это будет сделать непросто.

В этом сезоне Филиппе Коутиньо принял участие в 18 матчах чемпионата Германии. Бразильский хавбек отличился шестью голами и стал автором шести результативных передач в Бундеслиге.

«Бавария» не планирует выкупать Коутиньо у «Барселоны»
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